Europei e poi Mondiali | Canottaggio azzurro al lavoro a Sabaudia

(Di giovedì 4 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'Italia delprepara il prossimo grande appuntamento sulle acque di. La nazionale ha messo nel mirino l'Europeo di Monaco di Baviera, in programma da giovedì 11 a domenica 14 agosto. L'evento ha naturalmente grande importanza nel calendario degli azzurri, ma allo stesso tempo è una tappa di passaggio verso il Mondiale di Racice, in Repubblica Ceca, che si disputerà dal 18 al 25 settembre. Con questa convinzione il direttore tecnico Francesco Cattaneo si prepara a vivere la trasferta: “Dopo la tappa di Lucerna prepariamo l'Europeo di Monaco di Baviera. Ci arriveremo in una condizione di passaggio, molte barche sono ancora sperimentali in vista del Mondiale, appuntamento clou del 2022. Chi conosce il mio metodo sa che tutto viene fatto con una visione quadriennale che ha vari step anche durante le singole annate”. A ...

ROMA (ITALPRESS) – L'Italia del canottaggio prepara il prossimo grande appuntamento sulle acque di Sabaudia. La nazionale ha messo nel ...