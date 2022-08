Europei di atletica, 101 azzurri alla carica del podio continentale (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma – Il direttore tecnico Antonio La Torre ha diramato la composizione della squadra italiana che parteciperà ai Campionati Europei di Monaco di Baviera (Germania) in programma da lunedì 15 a domenica 21 agosto. Il team sarà composto da 101 atleti (54 uomini, 47 donne), il numero più ampio di sempre per l’Italia nella rassegna continentale, giunta alla venticinquesima edizione: il precedente record di partecipazione risale a vent’anni fa, sempre a Monaco di Baviera, con 95 convocati per l’edizione del 2002. Del gruppo fanno parte anche Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, la cui partecipazione, come noto, verrà valutata nei prossimi giorni. Tra i convocati, spiccano i nomi del campione olimpico e mondiale Massimo Stano, in gara nella 20 km di marcia dopo il titolo iridato della 35 km, e di Elena Vallortigara, bronzo mondiale del salto ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma – Il direttore tecnico Antonio La Torre ha diramato la composizione della squadra italiana che parteciperà ai Campionatidi Monaco di Baviera (Germania) in programma da lunedì 15 a domenica 21 agosto. Il team sarà composto da 101 atleti (54 uomini, 47 donne), il numero più ampio di sempre per l’Italia nella rassegna, giuntaventicinquesima edizione: il precedente record di partecipazione risale a vent’anni fa, sempre a Monaco di Baviera, con 95 convocati per l’edizione del 2002. Del gruppo fanno parte anche Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, la cui partecipazione, come noto, verrà valutata nei prossimi giorni. Tra i convocati, spiccano i nomi del campione olimpico e mondiale Massimo Stano, in gara nella 20 km di marcia dopo il titolo iridato della 35 km, e di Elena Vallortigara, bronzo mondiale del salto ...

