Europei 2022 | i convocati dell’Italia del nuoto sincronizzato

Roma – L'Italia del nuoto sincronizzato raddoppia. Insieme alla Nazionale maggiore, che sarà in gara dall'11 al 15 agosto nella piscina all'interno dello Stadio Nicola Pietrangeli, al Parco del Foro Italico a Roma, ci sarà la Nazionale B ad introdurre le finali nel ruolo di pre-swimmer; una tradizione delle gare mondiali ed europee, interrotta a Budapest2022 ma che Roma2022 ha voluto proseguire e che servirà ai nostri azzurrini anche per maturare esperienza internazionale di altissimo livello. I Campionati Europei delle discipline acquatiche, che a partire dal 1999 con l'edizione di Firenze e Prato hanno visto la pallanuoto cambiare sede, tornano a Roma dopo quasi 40 anni, 39 per l'esattezza; l'ultima e finora unica era stata quella del 1983, alla quale il nostro sincro partecipava per ...

