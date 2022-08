Euronics lancia “Scontatutto” il nuovo volantino con prezzi mai visti prima | dai condizionatori alle smart Tv e Apple

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 4 agosto 2022) C’è unmolto ma molto interessante a firma. Si chiamae sarà attivo fino al prossimo 17 agosto, quindi per circa altre due settimane. Centinaia i prodotti di alta tecnologia che potremo acquistare in saldo, a cominciare dagli immancabiliphone, quindi letv, ma anche i, piccoli e grandi elettrodomestici e molto altro ancora., 4/8/2022 – Computermagazine.itLa nostra redazione ha spulciato in anteildisoffermandosi in particolare sui telefoni, e confrontando come sempre il prezzo con quello praticato di Amazon. Attenzione allophone che troviamo sulla ...