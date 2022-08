“Estate sicura”: a Campomarino arriva la vigilanza privata (Di giovedì 4 agosto 2022) Anche quest’anno con l’aumento del flusso turistico nel pieno della stagione estiva prende vita il progetto “Estate sicura” con l’intento di offrire maggiore sicurezza ai cittadini, ai turisti oltreché alle attività commerciali, soprattutto quelle situate nella località marina di Campomarino. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Alfredo Longo e, in particolare, dal vicesindaco e assessore alle Politiche della Sicurezza Giovanni Maiorano, prevede un vero e proprio piano di sicurezza con il rafforzamento delle attività di controllo del territorio da parte della Polizia Locale in collaborazione con gli istituti di vigilanza privata al fine di prevenire la commissione di reati in genere, garantire maggiore sicurezza e salvaguardare il patrimonio ambientale e ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 4 agosto 2022) Anche quest’anno con l’aumento del flusso turistico nel pieno della stagione estiva prende vita il progetto “” con l’intento di offrire maggiore sicurezza ai cittadini, ai turisti oltreché alle attività commerciali, soprattutto quelle situate nella località marina di. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Alfredo Longo e, in particolare, dal vicesindaco e assessore alle Politiche della Sicurezza Giovanni Maiorano, prevede un vero e proprio piano di sicurezza con il rafforzamento delle attività di controllo del territorio da parte della Polizia Locale in collaborazione con gli istituti dial fine di prevenire la commissione di reati in genere, garantire maggiore sicurezza e salvaguardare il patrimonio ambientale e ...

