Esercitazione della Cina attorno a Taiwan | video

(Di giovedì 4 agosto 2022) Elicotteri, navi, sommergibili, aerei e missili a lungo raggio. In risposta al viaggio adi Nancy Pelosi laha dato il via all'alba alla più grande ed imponentemilitare nei pressi dell'isola al centro delle tensioni di questi ultimi giorni. La tensione nel Pacifico si alza ulteriormente.

Il ministero della Difesa di Taiwan ha confermato il lancio di "diversi missili balistici" da parte dell'Esercito popolare di liberazione (Pla) a partire dalle 13.46 locali (7.46 in Italia) nelle acque intorno all'isola. La Cina ha dato il via, alle 12 locali (6 in Italia) di giovedì 4 agosto, alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno a Taiwan in un crescendo di tensioni in risposta alla visita sull'isola.