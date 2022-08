"Errori? Se c'è di mezzo la Ferrari...": cosa esce di bocca a Mattia Binotto (Di giovedì 4 agosto 2022) “Le aspettative verso di noi sono sempre molto alte. Si può vedere quando commettiamo degli Errori, e forse oggi li abbiamo commessi, ma anche in passato, però i giudizi nei nostri confronti sono molto duri, ci sono sempre tante discussioni”. È un Mattia Binotto critico quello che parla a Channel4, commentando la deblacle della Ferrari nel GP d'Ungheria. Ora Max Verstappen è a 80 punti di vantaggio su Charles Leclerc, per un Mondiale Piloti oramai sfuggito, e, probabilmente, anche quello Costruttori. Binotto: “A volte scelte corrette, altre no, ma fa parte delle corse” E ancora: “Si dice che la nostra squadra, la nostra gente non siano abbastanza bravi, e non credo sia questo il caso — ha aggiunto il team principal di Losanna, che guida oramai il Cavallino da gennaio 2019 al posto di Maurizio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) “Le aspettative verso di noi sono sempre molto alte. Si può vedere quando commettiamo degli, e forse oggi li abbiamo commessi, ma anche in passato, però i giudizi nei nostri confronti sono molto duri, ci sono sempre tante discussioni”. È uncritico quello che parla a Channel4, commentando la deblacle dellanel GP d'Ungheria. Ora Max Verstappen è a 80 punti di vantaggio su Charles Leclerc, per un Mondiale Piloti oramai sfuggito, e, probabilmente, anche quello Costruttori.: “A volte scelte corrette, altre no, ma fa parte delle corse” E ancora: “Si dice che la nostra squadra, la nostra gente non siano abbastanza bravi, e non credo sia questo il caso — ha aggiunto il team principal di Losanna, che guida oramai il Cavallino da gennaio 2019 al posto di Maurizio ...

Crisi Ferrari/ Martini: "Disastro strategie, a Binotto dico" (esclusiva) A volte sbagliano i piloti, a volte ci si è messa di mezzo l'affidabilità, sicuramente troppe volte ... Poi per errori ai box del tecnici questo spesso non si è verificato, proprio nella stagione dove c'...