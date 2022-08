Ero presente: vi svelo l’accordo segreto tra Renzi e Berlusconi (Di giovedì 4 agosto 2022) “Matteo Renzi, il miglior politico che è riuscito a farsi detestare sia da destra che da sinistra. Riuscirà a sfangarla anche questa volta?” Il podcast di Alessandro Sallusti del 4 agosto 2022 https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/08/As-Np-1-2.mp4 L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di giovedì 4 agosto 2022) “Matteo, il miglior politico che è riuscito a farsi detestare sia da destra che da sinistra. Riuscirà a sfangarla anche questa volta?” Il podcast di Alessandro Sallusti del 4 agosto 2022 https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/08/As-Np-1-2.mp4 L'articolo proviene da Nicola Porro.

MrtnG02 : vi prego ditemi che non ero l’unica presente che quando ha riaperto la live ha iniziato a cantare “AH ASTA LA VIDA LOCA LOCA LOCA LOCAA” - mikyes09 : RT @soft_amoroso: 13.06.2022 Alessandra Amoroso che ci ringrazia per ogni singola cosa che facciamo sempre per lei Ero lì presente e vi pos… - myIordxerm : il modo in cui mettere questo genere di vestiti mi fa ancora sentire in imbarazzo ma al concerto ero 100% tranquill… - Anitasamp2 : @mikzeno Tranquillo pure io non ero tanto presente ,sento il caldo ,?????? - amorosoal : RT @soft_amoroso: 13.06.2022 Alessandra Amoroso che ci ringrazia per ogni singola cosa che facciamo sempre per lei Ero lì presente e vi pos… -