Ermal Meta è guarito dal gonfiore in volto e ricorda l’infanzia in Albania: “Non perdonerò mai mio padre, ci lasciò soli in quegli anni terribili” (Di giovedì 4 agosto 2022) Recentemente aveva dovuto interrompere l’attività live a causa di un problema di salute: gonfiori al viso e alla testa che lo avevano costretto a fermarsi e a fare accertamenti. Ora Ermal Meta fa sapere di aver risolto la situazione e si racconta in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. “Ho dovuto sospendere alcune attività lavorative per poter approfondire le cause e questo mi è dispiaciuto, ma era necessario“. Per fortuna con una cura mirata e repentina tutto è andato per il meglio: “Alle fine non era niente di davvero preoccupante” spiega. Nel corso dell’intervista c’è spazio anche per ripercorrere le tappe di una vita iniziata in Albania, dove il cantautore è vissuto per 13 anni in un clima non dei migliori. Nella sua terra natìa, infatti, c’era il regime comunista di Enver Hoxa: “Quello che eri non poteva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Recentemente aveva dovuto interrompere l’attività live a causa di un problema di salute: gonfiori al viso e alla testa che lo avevano costretto a fermarsi e a fare accertamenti. Orafa sapere di aver risolto la situazione e si racconta in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. “Ho dovuto sospendere alcune attività lavorative per poter approfondire le cause e questo mi è dispiaciuto, ma era necessario“. Per fortuna con una cura mirata e repentina tutto è andato per il meglio: “Alle fine non era niente di davvero preoccupante” spiega. Nel corso dell’intervista c’è spazio anche per ripercorrere le tappe di una vita iniziata in, dove il cantautore è vissuto per 13in un clima non dei migliori. Nella sua terra natìa, infatti, c’era il regime comunista di Enver Hoxa: “Quello che eri non poteva ...

FQMagazineit : Ermal Meta è guarito dal gonfiore in volto e ricorda l’infanzia in Albania: “Non perdonerò mai mio padre, ci lasciò… - GiacomoPustetto : Credete di essere al sicuro e poi c’è gente in giro che ascolta Ermal Meta - UnTemaAlGiorno : RT @laurettamonti: Dimmi com'è.. cos'è che posso fare.. per farti capire che #iveri eroi non sanno volare? ??Normale - Ermal Meta #unTemaA… - laurettamonti : Dimmi com'è.. cos'è che posso fare.. per farti capire che #iveri eroi non sanno volare? ??Normale - Ermal Meta #unTemaAlGiorno - terry_mian : RT @famedalupi: Gloria Antognozzi presenta attraverso la lingua dei segni l'articolo di cover di #Oggi in edicola che ha come protagonista… -