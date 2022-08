pdnetwork : Chi ha fatto cadere Draghi è costato agli italiani una quattordicesima. Tagliare le tasse sul lavoro significava da… - Azione_it : Il Patto Repubblicano che abbiamo proposto con @Piu_Europa parla chiaro: 14 punti, dall'energia al lavoro, dal fisc… - Habanerorange : RT @itsmeback_: Spiegatemi che senso ha il 'decreto aiuti' del governo Draghi. Coi prezzi insostenibili di energia, carburante e al market.… - JJ1897JJ : RT @itsmeback_: Spiegatemi che senso ha il 'decreto aiuti' del governo Draghi. Coi prezzi insostenibili di energia, carburante e al market.… - TV7Benevento : Energia: Draghi, 'governo ha diversificato, stiamo meglio degli altri in Ue' - -

Il Sannio Quotidiano

Leggi Anche- Dal piano di risparmio che non c'è al buco della tassa sugli extraprofitti. ... imprese e famiglie', spiega. Il ministro Franco, rispondendo a una domanda sulla Nadef (la ...La conferenza stampa del premiercon i Ministri Franco e Cingolani. Taglio del cuneo fiscale ... Novità anche sul fronte. "Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore ... Energia: Draghi, ‘governo ha dato sostegno pronto e rapido, se necessario ci sarà ancora’ Il presidente del Consiglio presenta le misure del decreto aiuti bis: più risorse per il taglio del cuneo fiscale, che passa al 2% nel secondo ...(Adnkronos) – Alla fine è una ‘manovra anticipata’. Il premier Mario Draghi firma un Decreto Aiuti bis che va oltre le attese, sia per lo stanziamento pari a 15 miliardi più 2 di risorse aggiuntive, s ...