Energia: Draghi, 'governo ha dato sostegno pronto e rapido, se necessario ci sarà ancora' (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Il modo in cui il governo ha operato è un sostegno pronto e rapido e, se necessario ci sarà, ancora. Se la situazione lo richiederà ci saranno sì altri interventi, dal nostro o dal prossimo governo ma le priorità" dell'esecutivo "successivo non sta a me stabilirlo". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Il modo in cui ilha operato è une, seci. Se la situazione lo richiederà ci saranno sì altri interventi, dal nostro o dal prossimoma le priorità" dell'esecutivo "successivo non sta a me stabilirlo". Così il premier Marioin conferenza stampa.

pdnetwork : Chi ha fatto cadere Draghi è costato agli italiani una quattordicesima. Tagliare le tasse sul lavoro significava da… - Azione_it : Il Patto Repubblicano che abbiamo proposto con @Piu_Europa parla chiaro: 14 punti, dall'energia al lavoro, dal fisc… - _MrWolf_ : RT @marcodifonzo: +++ Draghi: la crescita può andare meglio del previsto ma continueranno problemi come inflazione ed energia. Tutto questo… - marcoregni : RT @marcodifonzo: +++ Draghi: la crescita può andare meglio del previsto ma continueranno problemi come inflazione ed energia. Tutto questo… - marcodifonzo : +++ Draghi: la crescita può andare meglio del previsto ma continueranno problemi come inflazione ed energia. Tutto… -