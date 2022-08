Energia | Dal piano di risparmio che non c’è al buco della tassa sugli extraprofitti. Tutti i nodi che Cingolani non ha risolto (mentre le bollette si impennano) (Di giovedì 4 agosto 2022) Nessun piano di emergenza per risparmiare gas. Da settimane il ministro Roberto Cingolani assicura che all’Italia, nonostante il rischio di un’interruzione dei flussi dalla Russia e le quotazioni fuori controllo, non servono misure straordinarie in vista dell’autunno. Nessun razionamento all’industria, nessuna richiesta di sacrifici alle famiglie. Un ottimismo che l’Autorità per l’Energia Arera non condivide, se in un documento inviato a governo e Parlamento definisce “di drammatica urgenza” l’adozione di interventi per contenere i prezzi e ridurre la domanda. Simili a quelli che stanno adottando gli altri Stati europei, dalla Spagna alla Germania. Con il voto a fine settembre, la patata bollente passerà nelle mani del prossimo esecutivo. Che dovrà imporre di abbassare i termostati, fare i conti con l‘opposizione locale al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Nessundi emergenza per risparmiare gas. Da settimane il ministro Robertoassicura che all’Italia, nonostante il rischio di un’interruzione dei flussi dalla Russia e le quotazioni fuori controllo, non servono misure straordinarie in vista dell’autunno. Nessun razionamento all’industria, nessuna richiesta di sacrifici alle famiglie. Un ottimismo che l’Autorità per l’Arera non condivide, se in un documento inviato a governo e Parlamento definisce “di drammatica urgenza” l’adozione di interventi per contenere i prezzi e ridurre la domanda. Simili a quelli che stanno adottando gli altri Stati europei, dalla Spagna alla Germania. Con il voto a fine settembre, la patata bollente passerà nelle mani del prossimo esecutivo. Che dovrà imporre di abbassare i termostati, fare i conti con l‘opposizione locale al ...

Palazzo_Chigi : Il CdM sblocca 11 progetti di impianti eolici per produrre oltre 450 MW di energia. È la prima applicazione delle s… - Azione_it : Il Patto Repubblicano che abbiamo proposto con @Piu_Europa parla chiaro: 14 punti, dall'energia al lavoro, dal fisc… - AquilaBasketTN : ??UFFICIALE MATTEO SPAGNOLO!?? ??La Dolomiti Energia si assicura il talentuoso play classe 2003 ??Selezionato da Min… - antoninobill : RT @fattoquotidiano: Energia | Dal piano di risparmio che non c’è al buco della tassa sugli extraprofitti. Tutti i nodi che Cingolani non h… - fattoquotidiano : Energia | Dal piano di risparmio che non c’è al buco della tassa sugli extraprofitti. Tutti i nodi che Cingolani no… -