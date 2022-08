Elisa Anzaldo paga la battuta sulla Meloni? Al suo posto il collega Lo Prete

(Di giovedì 4 agosto 2022)ieri a Tg1mattina - Rassegna Stampa C’era curiosità questa mattina per il “buongiorno” di, che da lunedì conduce Tg1mattina – Rassegna Stampa. Dopo la bagarre di ieri per lavenuta male su Giorgia, gli occhi erano tutti su di lei… ma lei non c’era! A condurre la Rassegna Stampa delle 6.30 del Tg1, infatti, aldella giornalista c’era oggi a sorpresa ilMarco Valerio Lo. E la? Possibile che dopo le scuse della diretta interessata e il rimprovero del direttore del telegiornale Monica Maggioni sia arrivata anche la “rimozione” dalla conduzione, ultimamente di moda nel primo telegiornale Rai? Ieri la giornalista, dopo l’episodio incriminato che l’ha ...

robertosaviano : Elisa Anzaldo, giornalista del Tg1, fa una battuta su #Meloni: bufera, va rimossa! Genny Sangiuliano, direttore del… - carlomeoli1 : RT @robertosaviano: Elisa Anzaldo, giornalista del Tg1, fa una battuta su #Meloni: bufera, va rimossa! Genny Sangiuliano, direttore del Tg2… - ciotolina2004 : RT @robertosaviano: Elisa Anzaldo, giornalista del Tg1, fa una battuta su #Meloni: bufera, va rimossa! Genny Sangiuliano, direttore del Tg2… - francy2368 : RT @robertosaviano: Elisa Anzaldo, giornalista del Tg1, fa una battuta su #Meloni: bufera, va rimossa! Genny Sangiuliano, direttore del Tg2… - LaNotiziaTweet : Bufera in Rai per la battuta di Elisa #Anzaldo su Giorgia #Meloni al Tg1: l’attacco di Fratelli d’Italia e Lega all… -

Bufera in Rai per la battuta disu Giorgia Meloni al Tg1 : le parole della giornalista hanno suscitato l'indignazione della Lega e di Fratelli d'Italia, prontamente accorsi in supporto della leader del centrodestra. ...Video del giorno Rai, Meloni da laziale a romanista:fa una battuta, la Lega chiede la sospensioneC’era curiosità questa mattina per il “buongiorno” di Elisa Anzaldo, che da lunedì conduce Tg1mattina – Rassegna Stampa. Dopo la bagarre di ieri per la battuta venuta male su Giorgia Meloni, gli occhi ...Dopo la bufera arrivano le scuse di Elisa Anzaldo. Ieri, mercoledì 3 agosto, la giornalista del Tg1, durante la rassegna stampa della mattina, è stata travolta dalla polemica per una battuta su ...