Elisa Anzaldo paga la battuta sulla Meloni? Al suo posto il collega Lo Prete

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 4 agosto 2022)ieri a Tg1mattina - Rassegna Stampa C’era curiosità questa mattina per il “buongiorno” di, che da lunedì conduce Tg1mattina – Rassegna Stampa. Dopo la bagarre di ieri per lavenuta male su Giorgia, gli occhi erano tutti su di lei… ma lei non c’era! A condurre la Rassegna Stampa delle 6.30 del Tg1, infatti, aldella giornalista c’era oggi a sorpresa ilMarco Valerio Lo. E la? Possibile che dopo le scuse della diretta interessata e il rimprovero del direttore del telegiornale Monica Maggioni sia arrivata anche la “rimozione” dalla conduzione, ultimamente di moda nel primo telegiornale Rai? Ieri la giornalista, dopo l’episodio incriminato che l’ha ...