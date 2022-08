Elisa Anzaldo | la giornalista del TG1 si scusa per la battuta su Giorgia Meloni Monica Maggioni scrive alla redazione

DiovmaeC : RT @baffi_francesco: Siamo tutti Elisa Anzaldo.? @Tg1Rai #NO_ai_fascisti_d_ITALIA - Andrea66264377 : RT @baffi_francesco: Siamo tutti Elisa Anzaldo.? @Tg1Rai #NO_ai_fascisti_d_ITALIA - signorStubb : Olio di ricino! Per capire cosa ci aspetta - TisiEmot : @DSantanche @GiorgiaMeloni @Tg1Rai @AGCOMunica Ma che contraddittorio volevi? Il direttore del Tg2 che è schienato… - com_notizie : Bufera sulla giornalista del #Tg1 Elisa Anzaldo per la battuta su Giorgia #Meloni durante la #rassegnastampa del ma… -

Una battuta si è in poche ore trasformata in bufera. Al centro della polemica è finita, giornalista e volto del Tg1. Sotto accusa la putata della rassegna mattutina in cui, secondo Fratelli d'Italia, la giornalista avrebbe violato la par condicio elettorale . A denunciare ...Una battuta di, giornalista del Tg1 sulla leader di F'dI ha provocato le ire di Fratelli d'Italia e della Lega e il richiamo della direttrice Monica Maggioni alla sua redazione. Clima ...Sotto accusa la putata della rassegna mattutina in cui, secondo Fratelli d’Italia, la giornalista avrebbe violato la par condicio elettorale. “Se peccato è – ha detto il giornalista -, in questo caso ...Proprio oggi l’Agcom ha approvato il regolamento sulla par condicio, dopo l’ok della Commissione di Vigilanza arrivato ieri Pronta la reazione della Lega che chiede alla Rai l’immediata sospensione di ...