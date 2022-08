Elisa Anzaldo e la battuta su Giorgia Meloni al Tg1 | FdI e Lega attaccano la giornalista Rai | lei si scusa

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 4 agosto 2022) Disavventura per, iconico volto del Tg1, che ha suscitato l’ira di Fratelli d’Italia per unasfuggitale nel corso del telegiornale. Bufera al Tg1 per unadisu: le sue parole Nel corso dell’edizione del mattino del tg,commentava, insieme a une condirettore del Corriere dello sport Alessandro Barbano, una scelta sportiva di. La leader di Fratelli d’Italia, finora tifosa della Lazio nel calcio, avrebbe deciso di cambiare squadra e passare all’acerrima nemica: la Roma. IlBarbano allora ha commentato dicendo: “Se peccato è, in questo caso non è il peggior ...