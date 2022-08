Elezioni, Verdi/SI: 'Letta vuole alleanza, decisione entro 48 ore' - Politica - quotidiano.net (Di giovedì 4 agosto 2022) Elezioni politiche, per Berlusconi il tempo non passa. "Serve un nuovo miracolo italiano" Roma, 4 agosto 2022 - Sarà sciolto nel giro di 24 - 48 ore il nodo della possibile alleanza del Pd con Europa ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022)politiche, per Berlusconi il tempo non passa. "Serve un nuovo miracolo italiano" Roma, 4 agosto 2022 - Sarà sciolto nel giro di 24 - 48 ore il nodo della possibiledel Pd con Europa ...

marattin : Qui c’è Eleonora Evi (co-portavoce, insieme ad Angelo Bonelli, dei Verdi) che fa un’interrogazione al Parlamento Eu… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Salta incontro Verdi-Sinistra e Letta: “C’è disagio, serve riflessione”. Conte: “Pd? Ufficio… - lupazzottu : RT @erretti42: Il Pd: come farsi bullizzare da Calenda detto il condizionatore. Ed è solo l’inizio. Letta o la tragedia di un uomo ridicolo… - SalsaConAndrea : Si e Verdi appaiono “solo” prima delle elezioni per poi sparire di nuovo… - mikedells : RT @erretti42: Il Pd: come farsi bullizzare da Calenda detto il condizionatore. Ed è solo l’inizio. Letta o la tragedia di un uomo ridicolo… -