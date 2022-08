Elezioni: Todde, 'in coalizione Letta tutti contro tutti, voto utile è M5S' (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Calenda vuole il nucleare, i Verdi no. Carfagna e Gelmini sono contro Rdc, Speranza no. Fratoianni non ha votato fiducia a Draghi 55 volte. Calenda non vuole Di Maio, il Pd lo candida. Solo un programma di sinistra risponde a questa destra. Il voto utile è senza dubbio al M5S”. Lo scrive su Twitter la vice ministra al Mise e vicepresidente del M5S Alessandra Todde. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Calenda vuole il nucleare, i Verdi no. Carfagna e Gelmini sonoRdc, Speranza no. Fratoianni non ha votato fiducia a Draghi 55 volte. Calenda non vuole Di Maio, il Pd lo candida. Solo un programma di sinistra risponde a questa destra. Ilè senza dubbio al M5S”. Lo scrive su Twitter la vice ministra al Mise e vicepresidente del M5S Alessandra

TV7Benevento : Elezioni: Todde, 'in coalizione Letta tutti contro tutti, voto utile è M5S' - - infoitinterno : Elezioni, Todde (M5s): 'Saremo la sorpresa alle urne, c'è margine per un'alleanza con EV-SI' • TAG24 - ultimora_pol : #Italia Alessandra #Todde: 'La stampa in questi giorni ci chiede spesso a quale percentuale puntiamo, quanto vorrem… - PoliticaNewsNow : Elezioni, Todde (M5S): 'Con Bonelli e Fratoianni molti temi in comune” - TV7Benevento : Elezioni: Todde, 'Pnrr merito di Berlusconi? Non ci resta che piangere' - -