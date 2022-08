Elezioni, Tajani: “L’adesione di 200 amministratori locali rafforza Forza Italia” (Di giovedì 4 agosto 2022) ROMA – “L’adesione di oltre 200 amministratori locali dimostra quanto Forza Italia voglia essere punto di riferimento di una organizzazione forte rispetto a quello che l’Europa ci da’. Si parlera’ di squadra di Governo ma per ora e’ prematuro, agli Italiani interessa cosa vogliamo fare per i loro problemi”. Ha commentato così, oggi, il coordinatore nazionale e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani (foto), a margine di una conferenza stampa nella sede del partito. Poi, parlando dell’ipotesi che Matteo Salvini torni al Viminale, Tajani ha aggiunto: “È veramente troppo presto per parlare di incarichi. Il centrodestra avrà una squadra di governo di alto profilo che garantirà una guida seria del nostro Paese e avrà ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 4 agosto 2022) ROMA – “di oltre 200dimostra quantovoglia essere punto di riferimento di una organizzazione forte rispetto a quello che l’Europa ci da’. Si parlera’ di squadra di Governo ma per ora e’ prematuro, aglini interessa cosa vogliamo fare per i loro problemi”. Ha commentato così, oggi, il coordinatore nazionale e vicepresidente di, Antonio(foto), a margine di una conferenza stampa nella sede del partito. Poi, parlando dell’ipotesi che Matteo Salvini torni al Viminale,ha aggiunto: “È veramente troppo presto per parlare di incarichi. Il centrodestra avrà una squadra di governo di alto profilo che garantirà una guida seria del nostro Paese e avrà ...

