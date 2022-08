**Elezioni: Renzi lavora a corsa Iv e carica i suoi, 'saremo noi la sorpresa'** (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago (Adnkronos) - "saremo noi la sorpresa delle elezioni". Matteo Renzi continua a galvanizzare i suoi. I leader di Iv si è buttato a capofitto nell'avventura elettorale in vista del 25 settembre. L'obiettivo? Superare la soglia del Rosatellum e portare nel nuovo Parlamento una agguerrita pattuglia riformista. "Continuano a proporci alleanze, accordi, seggi: non concepiscono che si possa fare una battaglia seria, di libertà e di coraggio. Faremo loro vedere quanto è bello rischiare per un ideale, sognare un progetto comune, sfidare chi vive di paura", ha scritto su Twitter. Per l'ex premier il dado è tratto, Italia viva da sola può dire la sua. Servono, snocciolano i numeri gli esperti di Iv, un milione di voti per eleggere da 8 a 10 deputati e da 3 a 5 senatori: "Si può fare", assicurano. Come? Puntando ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago (Adnkronos) - "noi ladelle elezioni". Matteocontinua a galvanizzare i. I leader di Iv si è buttato a capofitto nell'avventura elettorale in vista del 25 settembre. L'obiettivo? Superare la soglia del Rosatellum e portare nel nuovo Parlamento una agguerrita pattuglia riformista. "Continuano a proporci alleanze, accordi, seggi: non concepiscono che si possa fare una battaglia seria, di libertà e di coraggio. Faremo loro vedere quanto è bello rischiare per un ideale, sognare un progetto comune, sfidare chi vive di paura", ha scritto su Twitter. Per l'ex premier il dado è tratto, Italia viva da sola può dire la sua. Servono, snocciolano i numeri gli esperti di Iv, un milione di voti per eleggere da 8 a 10 deputati e da 3 a 5 senatori: "Si può fare", assicurano. Come? Puntando ...

fattoquotidiano : Elezioni, Berlusconi: “Renzi non rappresenta nessuno, se vuole costruire il centro deve farlo con noi. Io premier?… - christianrocca : Campato in aria Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi… - repubblica : Elezioni, alleanze difficili. Sondaggio shock: solo l'un per cento degli elettori Pd apprezza l'operato di Renzi - cuba98w : RT @fanpage: #elezionipolitiche2022 Per l’appuntamento elettorale del #25settembre Forza Italia propone di tenere i seggi aperti anche il l… - BrunoPolitics : RT @Iostoconlanato: Nel governo fatto da Renzi c'erano 5Stelle e LeU (Speranza Ministro). Tutto per non far vincere la destra alle elezioni… -