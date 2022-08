Elezioni, Mirabelli (ex Consulta): "Diritto di tribuna? In Italia non previsto, solo enunciato" (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - L'accordo fra Pd e Azione prevede di non candidare e sostenere nei collegi uninominali persone considerate divisive come i parlamentari di Verdi e Sinistra Italiana. Ma il Partito democratico ha promesso di offrire ai suoi alleati un Diritto di tribuna. Si tratta di "una forma di enunciazione, non di un Diritto previsto dalla nostra legge elettorale. E' infatti contemplato nei sistemi fortemente maggioritari, a salvaguardia delle minoranze". Nel parla con l'Adnkronos il presidente emerito della Corte costituzionale, Cesare Mirabelli. Il costituzionalista spiega: "E' un Diritto enunciato dalla politica per rendere coerente la presenza in una lista proporzionale di appartenenti ad un movimento politico diverso. Come gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - L'accordo fra Pd e Azione prevede di non candidare e sostenere nei collegi uninominali persone considerate divisive come i parlamentari di Verdi e Sinistrana. Ma il Partito democratico ha promesso di offrire ai suoi alleati undi. Si tratta di "una forma di enunciazione, non di undalla nostra legge elettorale. E' infatti contemplato nei sistemi fortemente maggioritari, a salvaguardia delle minoranze". Nel parla con l'Adnkronos il presidente emerito della Corte costituzionale, Cesare. Il costituzionalista spiega: "E' undalla politica per rendere coerente la presenza in una lista proporzionale di appartenenti ad un movimento politico diverso. Come gli ...

