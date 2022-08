Elezioni, le priorità per i cittadini? Costo della vita e situazione economica. Quasi scomparsi Covid e immigrazione. Il sondaggio (Di giovedì 4 agosto 2022) Mentre prosegue l’avanzata di Fratelli D’Italia e Partito democratico nelle intenzioni di voto (con Lega e M5s che arretrano e Calenda che supera la soglia del 5%), in una campagna elettorale – almeno al momento – basata più su accordi e alleanze che sui temi, quali sono per gli elettori le priorità e le emergenze da affrontare in Italia? Lo ha chiesto l’istituto di ricerca Demos & Pi in un sondaggio realizzato per Repubblica. Dalle interviste viene fuori che le opinioni dei cittadini sono molto mutate nel corso dell’ultimo anno. Oggi a preoccupare gli italiani è, in particolare il Costo della vita e l’aumento dei prezzi (priorità per il 23% della popolazione) e la situazione economica (emergenza da affrontare per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Mentre prosegue l’avanzata di Fratelli D’Italia e Partito democratico nelle intenzioni di voto (con Lega e M5s che arretrano e Calenda che supera la soglia del 5%), in una campagna elettorale – almeno al momento – basata più su accordi e alleanze che sui temi, quali sono per gli elettori lee le emergenze da affrontare in Italia? Lo ha chiesto l’istituto di ricerca Demos & Pi in unrealizzato per Repubblica. Dalle interviste viene fuori che le opinioni deisono molto mutate nel corso dell’ultimo anno. Oggi a preoccupare gli italiani è, in particolare ile l’aumento dei prezzi (per il 23%popolazione) e la(emergenza da affrontare per ...

