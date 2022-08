Elezioni: Draghi, 'certo che qualcunque sia prossimo governo rispetterà obiettivi pnrr' (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Certamente non soddisfare gli obiettivi del pnrr indebolisce la credibilità del paese, avete visto come questa credibilità andava migliorando quando noi davamo conto degli obiettivi centrati. Ma io sono certo che qualunque sarà il prossimo governo rispetterà obiettivi del pnrr". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sul prossimo governo e sugli obiettivi del pnrr anche in chiave Fdi, la forza politica di Giorgia Meloni che ha chiesto di cambiarli. Questa fiducia, spiega Draghi, è riconducibile "a due motivi: l'importanza dell'impegno che noi abbiamo assunto a livello ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Certamente non soddisfare glidelindebolisce la credibilità del paese, avete visto come questa credibilità andava migliorando quando noi davamo conto deglicentrati. Ma io sonoche qualunque sarà ildel". Lo dice il premier Marioin conferenza stampa, rispondendo a una domanda sule suglidelanche in chiave Fdi, la forza politica di Giorgia Meloni che ha chiesto di cambiarli. Questa fiducia, spiega, è riconducibile "a due motivi: l'importanza dell'impegno che noi abbiamo assunto a livello ...

