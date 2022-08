Elezioni, diretta. Berlusconi: «Non farò il premier». E difende Meloni. La sinistra si spacca, Calenda: «Niente cambi» (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Pd ha preso a bordo Carlo Calenda ma rischia di viaggiare senza sinistra italiana ed Europa verde. All'indomani dell'accordo siglato dai dem con Azione, l'alleanza di sinistra ha fatto... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Pd ha preso a bordo Carloma rischia di viaggiare senzaitaliana ed Europa verde. All'indomani dell'accordo siglato dai dem con Azione, l'alleanza diha fatto...

CarloCalenda : Ci vediamo alle 19:00 in diretta Facebook e Instagram per rispondere alle vostre domande sulle alleanze per le pros… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Salta incontro Verdi-Sinistra e Letta: “C’è disagio, serve riflessione”. Conte: “Pd? Ufficio… - CarloCalenda : Elezioni 2022 e alleanze: rispondo alle vostre domande. Segui la diretta su Instagram ( - infoitinterno : Elezioni, diretta. Berlusconi: «Non farò il premier». E difende Meloni. La sinistra si spacca, Calenda: «Nient - bizcommunityit : Elezioni, la diretta - Sinistra-Verdi, oggi nessun incontro con Letta. Fratoianni: 'Se salta l'accordo parliamo con… -