Elezioni | Conte | ' Meloni non è Letta | sua vittoria pericolo | proposte da Stato totalitario'

(Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - Ladinon cambia di molto da unadi? "No, non è indifferente, perché le nostre politiche sono distanti da quelle soluzioni di destra che troviamo inadeguate e anchese. Ho letto di una loro soluzione che fa ricorso all'intelligenza artificiale per tirare fuori un elenco dei giovani" che "verrebbero multati se rifiutassero offerte di lavoro, anche se sottopagate e a pessime condizioni". Soluzioni degne "di uno". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe, ospite di L'Aria che tira, su La7.

pietroraffa : Conte che definisce 'ammucchiata' l'accordo Letta-Calenda dopo essere stato al Governo con quasi tutti i partiti es… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Salta incontro Verdi-Sinistra e Letta: “C’è disagio, serve riflessione”. Conte: “Pd? Ufficio… - pietroraffa : Durante l’intero governo Draghi il Pil italiano ha fatto registrare il più alto incremento (+7,6%) tra i grandi Pae… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Se il confronto tra le proposte dei due partiti fosse una partita di calcio, il risultato finale, da quello che finora si… - ilfattoblog : 'Se il confronto tra le proposte dei due partiti fosse una partita di calcio, il risultato finale, da quello che fi… -

2022, la diretta Ore 13.33 - 'Quello della massa critica, è un discorso che con il Movimento 5 stelle non prende'. Lo ha chiarito il leader del M5s, Giuseppe, commentando l'ipotesi di ...Era già previsto, ma la norma fu cancellata dal secondo governo. L'obiettivo è quello poi di arrivare ad un'aliquota unica al 15% per tutti, imprese e famiglie sulla base del disegno di legge ...Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Il problema del Pd non è il Pd. In questo momento c’è da capire come un fronte che va da Carfagna a Gelmini, da Calenda a Speranza e con buone probabilità anche con Bonelli ...Il Pd ha preso a bordo Carlo Calenda ma rischia di viaggiare senza Sinistra italiana ed Europa verde. All'indomani dell'accordo siglato dai dem con Azione, l'alleanza di sinistra ha ...