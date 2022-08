Elezioni, centrosinistra: Si e Ev chiedono “rinegoziazione” ma Calenda: “Agenda Draghi al centro” (Di giovedì 4 agosto 2022) Con la scelta di affrontare la campagna elettorale con Carlo Calenda, il Pd rischia di perdere Sinistra italiana ed Europa Verde e anche Luigi Di Maio. Dopo l’accordo tra Dem e Azione/Più Europa, l’alleanza di sinistra ha fatto saltare l’incontro in programma nel pomeriggio con Enrico Letta, per prendersi un po’ di tempo per riflettere, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Con la scelta di affrontare la campagna elettorale con Carlo, il Pd rischia di perdere Sinistra italiana ed Europa Verde e anche Luigi Di Maio. Dopo l’accordo tra Dem e Azione/Più Europa, l’alleanza di sinistra ha fatto saltare l’incontro in programma nel pomeriggio con Enrico Letta, per prendersi un po’ di tempo per riflettere, L'articolo proviene da Inews24.it.

