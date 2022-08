Elezioni | Carfagna | “Delusa da Forza Italia | non mi aspettavo che contribuisse alla caduta del governo Draghi”

(Di giovedì 4 agosto 2022) “La delusione è reciproca, perché ho sempre conosciutocome il partito della governabilità, della stabilità e della serietà. Non mi sarei mai aspettata cheprendesse quella decisione, peraltro senza che noi avessimo mai potuto condividerla, perché ricordo che è stato l’unico partitono, forse l’unico partito al mondo, che in una crisi dinon ha alzato neanche il telefono per chiedere ai propri ministri ‘che succede con il piano nazionale di ripresa e resilienza?’”. Lo ha detto a Sky Tg24, Mara, ministra per il Sud e la Coesione territoriale, che ha abbracciato il progetto di Carlo Calenda, Azione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Corriere : «Oggi formalizzerò la mia candidatura con Azione di Carlo Calenda, che rappresenta a mio giudizio l’unica proposta… - pietroraffa : == Anche Mara Carfagna lascia Forza Italia: 'Sindaci e imprenditori da giorni mi scrivono 'ma siete impazziti?'. L… - Agenzia_Ansa : 'Non avrei pensato di fare questa scelta. Poi, con la fine del governo, l'Italia è stata esposta al rischio in una… - lasperanza54 : @Corriere Leggo di una intervista nella quale la Carfagna direbbe a @berlusconi della meraviglia dei posti di lavor… - SkyTG24 : Carfagna: Berlusconi? Amarezza e delusione sono reciproche -

'Gelmini esono approdate proprio alla corte di Calenda, senza, però, alzarsi da quelle poltrone ottenute grazie a Forza Italia. Dopo decenni passati a ciarlare di valori liberali, ...... Gelmini,e Brunetta. Per questi 'indesiderati' le liste disponibili sono quelle dei ...2022, il taglio dei parlamentari è del 30% In tutto saranno 600 i componenti per le due Camere, ...Iniziata la grande corsa verso le elezioni politiche che si dovrebbero tenere a fine settembre. Ma come funziona la legge elettorale“Ho conosciuto Fi come il partito della governabilità, della stabilità, della serietà. Non mi sarei mai aspettata che prendesse quella decisione sul governo Draghi senza che noi ministri potessimo con ...