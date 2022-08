Elezioni, Calenda pubblica un video con la moglie Violante Guidotti che gli spiega come fare la lavatrice (Di giovedì 4 agosto 2022) In campagna elettorale, si sa, ogni sparata è buona purché se ne parli. E così anche Carlo Calenda, manco a dirlo, si butta nella mischia e su Instagram pubblica un video in cui sua moglie, Violante Guidotti Bentivoglio, dà al consorte (età 49) tutte le indicazioni per fare il bucato, manco fosse un ragazzino viziato. L’intento è fare dell’autoironia: “Uno cerca di convincere gli italiani che saprebbe governare il paese. Poi arriva tua moglie e dopo averti spiegato venti volte come funziona la lavatrice, ti manda un video perché non si fida. Crozza salvami tu” scrive il leader di Azione a corredo del video. L’effetto però, come spesso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) In campagna elettorale, si sa, ogni sparata è buona purché se ne parli. E così anche Carlo, manco a dirlo, si butta nella mischia e su Instagramunin cui suaBentivoglio, dà al consorte (età 49) tutte le indicazioni peril bucato, manco fosse un ragazzino viziato. L’intento èdell’autoironia: “Uno cerca di convincere gli italiani che saprebbe governare il paese. Poi arriva tuae dopo avertito venti voltefunziona la, ti manda unperché non si fida. Crozza salvami tu” scrive il leader di Azione a corredo del. L’effetto però,spesso ...

