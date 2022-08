Elezioni, Calenda: “Nessuna rinegoziazione col Pd o noi fuori”. SI e Verdi dettano a Letta “condizioni imprescindibili”. Meloni gela Salvini: “Sui ministri non si decide ora”. Di Maio: “No partiti di serie A e B” (Di giovedì 4 agosto 2022) Berlusconi tende la mano a Renzi: «Con noi al centro». Il leader del Pd Enrico Letta: «Programma il 10 agosto». Parlamentarie M5S: autocandidature dal 5 all’8 agosto Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 4 agosto 2022) Berlusconi tende la mano a Renzi: «Con noi al centro». Il leader del Pd Enrico: «Programma il 10 agosto». Parlamentarie M5S: autocandidature dal 5 all’8 agosto

marcotravaglio : Dopo un lungo e straziante travaglio in sala parto, Letta e Calenda – per gli amici “i Calettaz” – sono lieti di an… - pietroraffa : Conte che definisce 'ammucchiata' l'accordo Letta-Calenda dopo essere stato al Governo con quasi tutti i partiti es… - raffaellapaita : Calenda, una cosa è evitare elezioni anticipate che avrebbero portato alla vittoria di Salvini. Una cosa è andare a… - GraziaMontefal2 : RT @raffaellapaita: Calenda, una cosa è evitare elezioni anticipate che avrebbero portato alla vittoria di Salvini. Una cosa è andare alle… - Smucci27 : @gbarbacetto @CarloCalenda @EnricoLetta @Azione_it Non mi pare un ragionamento complicato.. se calenda prende il 10… -