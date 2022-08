Elezioni: Berlusconi, 'Fi parte liberale, cristiana, garantista, europeista' (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Forza Italia rappresenta la parte liberale, cristiana, garantista, europeista e atlantica del centro sinistra". Lo ha detto a Rtl 102.5 il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Tra i punti qualificanti del programma di Forza Italia, l'ex premier ha citato la "lotta all'oppressione fiscale, da realizzare con la flat tax al 23%. La lotta all'oppressione burocratica, abolendo il regime delle autorizzazioni preventive. La lotta contro l'oppressione giudiziaria, con la separazione delle carriere". "C'è poi l'attenzione per i più deboli, i giovani, che hanno bisogno di opportunità e non di sussidi, e gli anziani, con i 1.000 euro di pensione minima al mese per 13 mensilità. Compresa quella categoria che lavora giorno e notte, sabato e domenica, che è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Forza Italia rappresenta lae atlantica del centro sinistra". Lo ha detto a Rtl 102.5 il presidente di Forza Italia Silvio. Tra i punti qualificanti del programma di Forza Italia, l'ex premier ha citato la "lotta all'oppressione fiscale, da realizzare con la flat tax al 23%. La lotta all'oppressione burocratica, abolendo il regime delle autorizzazioni preventive. La lotta contro l'oppressione giudiziaria, con la separazione delle carriere". "C'è poi l'attenzione per i più deboli, i giovani, che hanno bisogno di opportunità e non di sussidi, e gli anziani, con i 1.000 euro di pensione minima al mese per 13 mensilità. Compresa quella categoria che lavora giorno e notte, sabato e domenica, che è ...

