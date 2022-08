Elezioni 2022, tensioni su patto Pd-Azione: i dubbi di Si e Verdi (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – tensioni per il patto tra Pd e Azione che di fatto mette a rischio un’alleanza nel centrosinistra in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Sinistra italiana ed Europa verde hanno fatto saltare l’incontro con Letta che . Anche Di Maio ha avvertito il segretario dem dopo l’incontro alla Camera: “Impegno Civico pretende rispetto e parità di trattamento. Altrimenti viene meno il principio fondante di una coalizione”. Dal canto suo il leader di Azione Calenda dice no a rinegoziazioni del patto col Pd. Sinistra italiana e Europa verde Per ora l’intesa con il Pd, in vista delle Elezioni politiche 2022, non c’è, hanno detto Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, leader di Sinistra Italiana e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) –per iltra Pd eche di fatto mette a rischio un’alleanza nel centrosinistra in vista dellepolitiche del 25 settembre. Sinistra italiana ed Europa verde hanno fatto saltare l’incontro con Letta che . Anche Di Maio ha avvertito il segretario dem dopo l’incontro alla Camera: “Impegno Civico pretende rispetto e parità di trattamento. Altrimenti viene meno il principio fondante di una coalizione”. Dal canto suo il leader diCalenda dice no a rinegoziazioni delcol Pd. Sinistra italiana e Europa verde Per ora l’intesa con il Pd, in vista dellepolitiche, non c’è, hanno detto Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, leader di Sinistra Italiana e ...

marcotravaglio : Dopo un lungo e straziante travaglio in sala parto, Letta e Calenda – per gli amici “i Calettaz” – sono lieti di an… - borghi_claudio : Ma che meraviglia... Elezioni, in Puglia è l'epidemiologo Lopalco il candidato di Speranza - marattin : Qui c’è Eleonora Evi (co-portavoce, insieme ad Angelo Bonelli, dei Verdi) che fa un’interrogazione al Parlamento Eu… - 4maipiu4 : RT @ImolaOggi: Il programma elettorale del Pd: ammucchiata per non far vincere la destra - telodogratis : Elezioni 2022, tensioni su patto Pd-Azione: i dubbi di Si e Verdi -