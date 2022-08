Elezioni 2022, Renzi carica i suoi: “Saremo noi la sorpresa” (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “Saremo noi la sorpresa delle Elezioni”. Matteo Renzi continua a galvanizzare i suoi. I leader di Iv si è buttato a capofitto nell’avventura elettorale in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre. L’obiettivo? Superare la soglia del Rosatellum e portare nel nuovo Parlamento una agguerrita pattuglia riformista. “Continuano a proporci alleanze, accordi, seggi: non concepiscono che si possa fare una battaglia seria, di libertà e di coraggio. Faremo loro vedere quanto è bello rischiare per un ideale, sognare un progetto comune, sfidare chi vive di paura”, ha scritto su Twitter. Per l’ex premier il dado è tratto, Italia Viva da sola può dire la sua. Servono, snocciolano i numeri gli esperti di Iv, un milione di voti per eleggere da 8 a 10 deputati e da 3 a 5 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “noi ladelle”. Matteocontinua a galvanizzare i. I leader di Iv si è buttato a capofitto nell’avventura elettorale in vista dellepolitiche del 25 settembre. L’obiettivo? Superare la soglia del Rosatellum e portare nel nuovo Parlamento una agguerrita pattuglia riformista. “Continuano a proporci alleanze, accordi, seggi: non concepiscono che si possa fare una battaglia seria, di libertà e di coraggio. Faremo loro vedere quanto è bello rischiare per un ideale, sognare un progetto comune, sfidare chi vive di paura”, ha scritto su Twitter. Per l’ex premier il dado è tratto, Italia Viva da sola può dire la sua. Servono, snocciolano i numeri gli esperti di Iv, un milione di voti per eleggere da 8 a 10 deputati e da 3 a 5 ...

