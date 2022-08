Elezioni 2022, Meloni: “Noi mostri? E’ come dirlo al 25% italiani” (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “Agli avversari dico scendete sul terreno del confronto e dimostrate che le vostre idee sono migliori delle nostre”. Così Giorgia Meloni, ospite del Versiliana Festival. “Invece ci dipingono come mostri, ma siamo un partito stimato al 25% dei sondaggi, poi vedremo alle urne, ma dire che siamo dei mostri allora vuol dire dirlo al 25% degli italiani e questo non è accettabile”, afferma la leader di Fratelli d’Italia. Secondo Meloni “serve una maggioranza scelta dai cittadini, dobbiamo rivendicare l’orgoglio di essere una democrazia normale, di avere la libertà di scegliere da chi vogliamo farci votare, Dobbiamo avere un governo coeso e scelto dai cittadini”. Quindi, parlando della Sinistra, Meloni afferma: “Non so come ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “Agli avversari dico scendete sul terreno del confronto e dimostrate che le vostre idee sono migliori delle nostre”. Così Giorgia, ospite del Versiliana Festival. “Invece ci dipingono, ma siamo un partito stimato al 25% dei sondaggi, poi vedremo alle urne, ma dire che siamo deiallora vuol direal 25% deglie questo non è accettabile”, afferma la leader di Fratelli d’Italia. Secondo“serve una maggioranza scelta dai cittadini, dobbiamo rivendicare l’orgoglio di essere una democrazia normale, di avere la libertà di scegliere da chi vogliamo farci votare, Dobbiamo avere un governo coeso e scelto dai cittadini”. Quindi, parlando della Sinistra,afferma: “Non so...

