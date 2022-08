Elezioni 2022, Fratoianni e la frecciata a Calenda – Video (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “Calenda mi sembra sovradimensionato nell’espressione del suo ego quotidiano. Mi sono ripromesso di parlarne il meno possibile, spero che lui continui a parlare di noi. Lo ringrazio perché sta costruendo una gratuita campagna elettorale per noi”. Sono le parole di Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana, a Agorà Estate. (immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “mi sembra sovradimensionato nell’espressione del suo ego quotidiano. Mi sono ripromesso di parlarne il meno possibile, spero che lui continui a parlare di noi. Lo ringrazio perché sta costruendo una gratuita campagna elettorale per noi”. Sono le parole di Nicola, leader di Sinistra italiana, a Agorà Estate. (immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera.

marcotravaglio : Dopo un lungo e straziante travaglio in sala parto, Letta e Calenda – per gli amici “i Calettaz” – sono lieti di an… - ItaliaViva : Elezioni, ministra @elenabonetti: mi candiderò - borghi_claudio : Ma che meraviglia... Elezioni, in Puglia è l'epidemiologo Lopalco il candidato di Speranza - maximone816 : RT @ilfattoblog: 'L’accordo tra #Letta e #Calenda è un accordo di palazzo e di cadreghe: io sto con #Conte' @PFarinellaprete #ElezioniPolit… - laVoceAL : Per candidarsi, il termine ultimo sarà il 29 agosto #laVoce -