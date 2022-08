Elezioni 2022, Calenda a Berlusconi: “Facciamo un bel confronto tv” (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “Facciamo un bel confronto televisivo. Dove vuole lei. Anche a casa sua. Anche su Rete4. Anche moderato da Minzolini. Aspetto fiducioso”. Lo scrive il leader di Azione Carlo Calenda su Twitter rivolgendosi a Silvio Berlusconi in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Il presidente di Forza Italia questa mattina ha affermato che il patto Pd-Calenda “serviva solo a ingannare gli elettori moderati”. Aggiunge Calenda, sempre rivolto a Berlusconi: “Chieda ai suoi amici imprenditori chi ha fatto più per l’economia. Da industria 4.0 al taglio dell’IRAP e dell’Ires. Dal piano straordinario Made in Italy alla norma sugli energivori. Pensandoci bene basterebbe ricordarsi la difesa contro l’incursione di Vivendi. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “un beltelevisivo. Dove vuole lei. Anche a casa sua. Anche su Rete4. Anche moderato da Minzolini. Aspetto fiducioso”. Lo scrive il leader di Azione Carlosu Twitter rivolgendosi a Silvioin vista dellepolitiche del 25 settembre. Il presidente di Forza Italia questa mattina ha affermato che il patto Pd-“serviva solo a ingannare gli elettori moderati”. Aggiunge, sempre rivolto a: “Chieda ai suoi amici imprenditori chi ha fatto più per l’economia. Da industria 4.0 al taglio dell’IRAP e dell’Ires. Dal piano straordinario Made in Italy alla norma sugli energivori. Pensandoci bene basterebbe ricordarsi la difesa contro l’incursione di Vivendi. ...

