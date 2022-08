Elezioni 2022, Berlusconi: "Non farò premier né presidente Senato" (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Non ho ancora deciso se candidarmi, ma sicuramente è totalmente infondata la voce di una mia ambizione di fare il presidente del Senato". Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a Non stop news su Rtl 102.5 in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Potrebbe fare il presidente del Consiglio? "No, presidente del Consiglio no - risponde il Cavaliere - l'ho fatto per oltre 10 anni con grandi risultati, adesso bisogna lasciare che ci sia qualcuno che possa fare delle buone cose". Poi, a una nuova domanda su una sua candidatura il 25 settembre: "Forse mi candiderò per il Senato - risponde - ma penso di essere più utile restando in Europa, a lavorare per convincere l'Ue a darsi una posizione nei confronti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Non ho ancora deciso se candidarmi, ma sicuramente è totalmente infondata la voce di una mia ambizione di fare ildel". Così il leader di Forza Italia Silvioa Non stop news su Rtl 102.5 in vista dellepolitiche del 25 settembre. Potrebbe fare ildel Consiglio? "No,del Consiglio no - risponde il Cavaliere - l'ho fatto per oltre 10 anni con grandi risultati, adesso bisogna lasciare che ci sia qualcuno che possa fare delle buone cose". Poi, a una nuova domanda su una sua candidatura il 25 settembre: "Forse mi candiderò per il- risponde - ma penso di essere più utile restando in Europa, a lavorare per convincere l'Ue a darsi una posizione nei confronti di ...

