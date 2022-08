EA SPORTS F1 22 | Arriva il Cross-Play

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 4 agosto 2022) Codemasters ed Electronic Arts Inc confermano oggi che EAF1 22 sarà il titolo di F1 più social di sempre, in grado di connettere più giocatori in tutto il mondo grazie all’aggiunta del, in arrivo entro la fine del mese. Prima dell’integrazione completa alla fine di agosto, i giocatori possono competere con gli amici suStation®5, Xbox Series XS,Station®4, Xbox One e PC (Steam e Origin™) in due prove separate che si svolgeranno dal 5 al 7 e dal 12 al 14 agosto nelle modalità Gara sociale e Carriera a due giocatori. “Ilriunisce tutti i nostri giocatori e permette loro di stabilire chi è il miglior pilota su tutte le piattaforme”, ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director di F1® di Codemasters. “Il ...