Dopo le polemiche, estate d’amore per Alessandra Amoroso (Di giovedì 4 agosto 2022) Alessandra Amoroso, Dopo le polemiche che l’hanno vista protagonista nel corso delle passate settimane, sembrerebbe aver trovato l’amore durante questa calda estate. Alessandra Amoroso non ha affrontato un periodo facilissimo. L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi si è trovata al centro della polemica per non aver firmato un autografo ad una fan. La L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 4 agosto 2022)leche l’hanno vista protagonista nel corso delle passate settimane, sembrerebbe aver trovato l’amore durante questa caldanon ha affrontato un periodo facilissimo. L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi si è trovata al centro della polemica per non aver firmato un autografo ad una fan. La L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

basciagonixever : RT @IsaeChia: Sophie Codegoni, dopo le polemiche è stato pubblicato il provino che l’ha portata ad essere scelta come Bonas di #AvantiUnalt… - citrolone2 : @loca_stronza Almeno loro non fanno polemiche dopo - zazoomblog : Sophie Codegoni dopo le polemiche è stato pubblicato il provino che l’ha portata ad essere scelta come Bonas di Ava… - LaQueenCodegoni : RT @IsaeChia: Sophie Codegoni, dopo le polemiche è stato pubblicato il provino che l’ha portata ad essere scelta come Bonas di #AvantiUnalt… - IsaeChia : Sophie Codegoni, dopo le polemiche è stato pubblicato il provino che l’ha portata ad essere scelta come Bonas di… -