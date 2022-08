Dopo il dramma dell’aborto spontaneo, Chrissy Teigen è incinta del terzo figlio (Di giovedì 4 agosto 2022) John Legend e la moglie Chrissy Teigen aspettano il terzo figlio. L’annuncio arriva via social con la modella che mostra il pancione. “Gli ultimi anni sono stati un concentrato di emozioni, ma la gioia ha riempito di nuovo la nostra casa e il nostro cuore. Dopo un miliardo di punture (nella gamba, ultimamente, come potete vedere!) abbiamo un altro bebè in arrivo” scrive Chrissy Teigen nel post, poi ripreso e condiviso dal marito. La donna per restare incinta ha fatto ricorso alla fecondazione in vitro, Dopo che due anni fa aveva perso un bambino, Jack. La modella e il cantante plurivincitore di Grammy avevano raccolto la solidarietà di tutto il mondo dello spettacolo e del pubblico dei social con il racconto scioccante ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 4 agosto 2022) John Legend e la moglieaspettano il. L’annuncio arriva via social con la modella che mostra il pancione. “Gli ultimi anni sono stati un concentrato di emozioni, ma la gioia ha riempito di nuovo la nostra casa e il nostro cuore.un miliardo di punture (nella gamba, ultimamente, come potete vedere!) abbiamo un altro bebè in arrivo” scrivenel post, poi ripreso e condiviso dal marito. La donna per restareha fatto ricorso alla fecondazione in vitro,che due anni fa aveva perso un bambino, Jack. La modella e il cantante plurivincitore di Grammy avevano raccolto la solidarietà di tutto il mondo dello spettacolo e del pubblico dei social con il racconto scioccante ...

vogue_italia : «Abbiamo un altro bambino in arrivo: finora, tutto è perfetto e bellissimo e mi sento fiduciosa e fantastica». John… - deb8479eaeef410 : RT @francofontana43: Iraq. 8 anni dopo il dramma degli yazidi (dimenticati dai media) non è finito Il 3 agosto 2014 la minoranza del Sinj… - Luce_news : Dopo il dramma dell’aborto spontaneo, Chrissy Teigen è incinta del terzo figlio - larenait : Dramma nel Vicentino - pierbaroni : RT @francofontana43: Iraq. 8 anni dopo il dramma degli yazidi (dimenticati dai media) non è finito Il 3 agosto 2014 la minoranza del Sinj… -