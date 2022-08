Donna ordina acquario personalizzato per i suoi gatti che amano guardare i pesci (Di giovedì 4 agosto 2022) Sono fantastiche le cose che le persone fanno per i loro animali. Amiamo leggere storie di persone che fanno l’impossibile per rendere felici i loro animali, specialmente in modo creativo e insolito. Come ciò che ha fatto questa famiglia, che ha ordinato un acquario speciale… così che i loro gatti potessero guardare meglio i pesci! Melissa Krieger, di Cincinnati, è la padrona di 4 gatti che sono sempre stati affascinati dal suo acquario dei pesci. “Si sedevano sempre tutti ad ammirare i pesci,” ha detto Melissa a Bored Panda. Al suo gatto Jasper piaceva particolarmente ammirarli. Perciò, lei e la sua famiglia hanno escogitato un’idea unica per un nuovo acquario personalizzato, così che i ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 4 agosto 2022) Sono fantastiche le cose che le persone fanno per i loro animali. Amiamo leggere storie di persone che fanno l’impossibile per rendere felici i loro animali, specialmente in modo creativo e insolito. Come ciò che ha fatto questa famiglia, che hato unspeciale… così che i loropotesseromeglio i! Melissa Krieger, di Cincinnati, è la padrona di 4che sono sempre stati affascinati dal suodei. “Si sedevano sempre tutti ad ammirare i,” ha detto Melissa a Bored Panda. Al suo gatto Jasper piaceva particolarmente ammirarli. Perciò, lei e la sua famiglia hanno escogitato un’idea unica per un nuovo, così che i ...

h0ecate : odio ogni dannata coppia composta da donna statunitense+ uomo italiano i loro tiktok sono tutti uguali ovvero lei o… - dvrlingkenobi : donna ordina la pizza da un altro pizzaiolo, 5 morti 12 feriti - NoticiasVeApp : Una donna ordina 150 porzioni di sushi per il suo compleanno ma non si è presentato nessuno alla festa. Il mar... - Alberto45109828 : RT @Alberto45109828: @MatteoBandit2 Il problema è uno!Non che sia una bella Donna,e dà il suo parere,ma che sia un personaggio in vista,seg… - Alberto45109828 : @MatteoBandit2 Il problema è uno!Non che sia una bella Donna,e dà il suo parere,ma che sia un personaggio in vista,… -