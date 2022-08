Domande per il ruolo da GPS prima fascia sostegno: come si inseriscono preferenze. Probabilmente migliaia i posti a disposizione. GUIDA PER IMMAGINI (Di giovedì 4 agosto 2022) Le istanze per l'attribuzione degli incarichi annuali finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia (oltre che per le supplenze da GaE e GPS) si possono presentare sino al 16 agosto. Compilazione domanda online, sezioni: dichiarazione possesso requisiti di cui al D.M. 21 luglio 2022 n. 188; espressione preferenze supplenze annuali finalizzate al nomina in ruolo (D.M. 21 luglio 2022 n. 188). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 agosto 2022) Le istanze per l'attribuzione degli incarichi annuali finalizzati alda GPS(oltre che per le supplenze da GaE e GPS) si possono presentare sino al 16 agosto. Compilazione domanda online, sezioni: dichiarazione possesso requisiti di cui al D.M. 21 luglio 2022 n. 188; espressionesupplenze annuali finalizzate al nomina in(D.M. 21 luglio 2022 n. 188). L'articolo .

