Docenti, personale educativo e ATA dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia: criteri utilizzazione. Ordinanza (Di giovedì 4 agosto 2022) Con l'Ordinanza 208 del 2 agosto il Ministero dell'istruzione trasmette i criteri generali di utilizzazione del personale docente, educativo e ATA nelle scuole dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 agosto 2022) Con l'208 del 2 agosto il Ministero dell'istruzione trasmette igenerali dideldocente,e ATA nelle scuole deididiL'articolo .

orizzontescuola : Docenti, personale educativo e ATA dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia: crit… - PMI_it : Scuola: assunzioni docenti, ATA e dirigenti 2022/23: Tutti i numeri delle assunzioni nel comparto scuola previste d… - Riccardi_FVG : ???#PORDENONE: SUPERA LA MATURITA' MENTRE E' IN OSPEDALE??? La malattia non ha fermato Aidan che si è diplomato co… - Invetriata : @iannetts70 No, quella era la referente Covid, non c'entra. Per organico Covid si intende docenti extra e soprattut… - acrifabio1 : @pdnetwork @pfmajorino @EnricoLetta Noto con enorme tristezza, che la scuola non è mai nominata nei programmi, non… -