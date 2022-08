Divorzio nel mondo del cinema italiano, si tratta di due attori famosissimi: ecco chi sono e i motivi (Di giovedì 4 agosto 2022) Su un noto settimanale è stata appena pubblicata una notizia che avrebbe davvero dell’incredibile. Sembra proprio, infatti, che una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo si stia per separare. Stiamo parlando di Francesca Neri e Claudio Amendola La lunga storia d’amore fra i due apprezzatissimi artisti dura ormai da oltre un ventennio. Ricordiamo, infatti, le toccanti dichiarazioni di Claudio ai microfoni di Verissimo quando, toccando il cuore di tutti i suoi fan, sostenne che il loro rapporto, dopo tutti quegli anni, si fosse depurato da molte scorie. Ha sostenuto, infatti, che l’amore migliori con il tempo e che alcune problematiche puerili, come la gelosia ad esempio, trovano la loro fine naturale in un rapporto sano e maturo. Sembra davvero sconcertante, dunque, la notizia apparsa molto recentemente su Diva e Donna. Dal noto magazine, infatti, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 4 agosto 2022) Su un noto settimanale è stata appena pubblicata una notizia che avrebbe davvero dell’incredibile. Sembra proprio, infatti, che una delle coppie più amate deldello spettacolo si stia per separare. Stiamo parlando di Francesca Neri e Claudio Amendola La lunga storia d’amore fra i due apprezzatissimi artisti dura ormai da oltre un ventennio. Ricordiamo, infatti, le toccanti dichiarazioni di Claudio ai microfoni di Verissimo quando, toccando il cuore di tutti i suoi fan, sostenne che il loro rapporto, dopo tutti quegli anni, si fosse depurato da molte scorie. Ha sostenuto, infatti, che l’amore migliori con il tempo e che alcune problematiche puerili, come la gelosia ad esempio, trovano la loro fine naturale in un rapporto sano e maturo. Sembra davvero sconcertante, dunque, la notizia apparsa molto recentemente su Diva e Donna. Dal noto magazine, infatti, ...

