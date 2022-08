Dieci milioni di sfollati dall’Ucraina Invasione russa (Di giovedì 4 agosto 2022) Secondo stime diffuse ieri dall’Onu è stata superata quota Dieci milioni di sfollati dall’Ucraina. Donne e bambini che hanno lasciato il Paese invaso dai russi, in un’Invasione che va avanti da cinque mesi e mezzo. L'articolo Dieci milioni di sfollati dall’Ucraina <small class="subtitle">Invasione russa</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 4 agosto 2022) Secondo stime diffuse ieri dall’Onu è stata superata quotadi. Donne e bambini che hanno lasciato il Paese invaso dai russi, in un’che va avanti da cinque mesi e mezzo. L'articolodi proviene da Noi Notizie..

