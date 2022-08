Delega fiscale e riforma dell’ergastolo ostativo, niente accordo al Senato: non si vota. Tutto rinviato a settembre (Di giovedì 4 agosto 2022) La Delega fiscale scritta dal governo Draghi e la riforma dell’ergastolo ostativo voluta dal M5s finiscono su un binario morto. Fino alla settimana scorsa l’approdo della Delega nell’aula del Senato era dato per blindato, con la ex maggioranza concorde sulla necessità di non modificare in commissione Finanze il testo faticosamente approvato dalla Camera con compromessi sul catasto e sopratTutto sulla tassazione delle rendite. Ma poi Lega e Fratelli d’Italia, con Italia viva e Alternativa hanno alzato i toni insistendo per dare priorità alla riforma della giustizia tributaria, prevista tra i traguardi del Recovery plan. Dopo diversi rinvii, il 4 agosto in conferenza dei capigruppo non è stato raggiunto alcun accordo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Lascritta dal governo Draghi e lavoluta dal M5s finiscono su un binario morto. Fino alla settimana scorsa l’approdo dellanell’aula delera dato per blindato, con la ex maggioranza concorde sulla necessità di non modificare in commissione Finanze il testo faticosamente approvato dalla Camera con compromessi sul catasto e sopratsulla tassazione delle rendite. Ma poi Lega e Fratelli d’Italia, con Italia viva e Alternativa hanno alzato i toni insistendo per dare priorità alladella giustizia tributaria, prevista tra i traguardi del Recovery plan. Dopo diversi rinvii, il 4 agosto in conferenza dei capigruppo non è stato raggiunto alcun...

marattin : Parte della proposta di @ItaliaViva sulle tasse è semplice: la delega fiscale del governo Draghi, a cui abbiamo la… - Agenzia_Ansa : Delega fiscale: in Senato manca l'intesa, si rinvia a settembre. In stand by anche il ddl ergastolo ostativo e l'eq… - marattin : Sono solo alcune delle cose, altre le esporremo in campagna elettorale. In questi due anni avevamo costruito tutto… - SoniaLaVera : RT @fattoquotidiano: Delega fiscale e riforma dell’ergastolo ostativo, niente accordo al Senato: non si vota. Tutto rinviato a settembre ht… - florianademiche : RT @Agenzia_Ansa: Delega fiscale: in Senato manca l'intesa, si rinvia a settembre. In stand by anche il ddl ergastolo ostativo e l'equo com… -