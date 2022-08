Decreto Aiuti bis, sì del cdm: taglio del cuneo fiscale aumentato fino a dicembre. Nuovi sconti sulle bollette, bonus 200 euro una tantum agli esclusi, pensioni rivalutate del 2% da ottobre (Di giovedì 4 agosto 2022) Il piatto forte sono le proroghe degli Aiuti contro i rincari energetici. Mentre ha effetti molto limitati l’aumento di un punto percentuale, dallo 0,8 all’1,8%, del taglio del cuneo fiscale già in vigore fino a dicembre per i dipendenti con redditi sotto i 35mila euro: lascerà nelle tasche dei lavoratori cifre comprese tra i 6 e i 27 euro al mese in più. Gli altri capitoli del Decreto Aiuti bis varato giovedì dal consiglio dei ministri riguardano il bonus 200 euro – che verrà versato, sempre una tantum, alle categorie che a luglio erano rimaste escluse – e le pensioni, la cui parziale rivalutazione viene anticipata a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Il piatto forte sono le proroghe deglicontro i rincari energetici. Mentre ha effetti molto limitati l’aumento di un punto percentuale, dallo 0,8 all’1,8%, deldelgià in vigoreper i dipendenti con redditi sotto i 35mila: lascerà nelle tasche dei lavoratori cifre comprese tra i 6 e i 27al mese in più. Gli altri capitoli delbis varato giovedì dal consiglio dei ministri riguardano il200– che verrà versato, sempre una, alle categorie che a luglio erano rimaste escluse – e le, la cui parziale rivalutazione viene anticipata a ...

elenabonetti : Per sostenere le famiglie in questo tempo di difficoltà ho proposto per questo nuovo Decreto Aiuti di inserire tra… - LuigiGallo15 : ????Il #Superbonus introdotto dal MoVimento 5 Stelle ha consentito incassi pari al 30% dell'extragettito. Significa c… - Agenzia_Ansa : Sindacati all'attacco sul decreto aiuti bis. 'Poco più di un'elemosina', dice Pierpaolo Bombardieri. 'Non ci siamo,… - Oli_oleaster : RT @FurioGarbagnati: Scusate ma avete letto le misure sociali contenute nel decreto “aiuti bis”? No, perché il termine giusto non è misure… - o_gioli : Sì decreto aiuti. Prima ti prendono 10 poi ti danno due e si spacciano per benefattori -