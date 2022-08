Decreto Aiuti bis, Draghi: “Provvedimento di proporzioni straordinarie” (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Oggi, con il via libera al Decreto Aiuti bis, il governo ha approvato “un altro Provvedimento di sostegno per le famiglie, di protezione, soprattutto per le famiglie più vulnerabili, e di aiuto alle imprese”, una misura “di proporzioni straordinarie”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. “Voglio dire anche una cosa sul metodi: il testo è stato condiviso con le parti sociali e con i partiti di maggioranza e opposizione. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa condivisione, in particolare il ministro Franco che quest’anno e l’anno scorso ha prodotto 3-4 finanziarie. Un impegno del ministro e del Mef veramente straordinario, credo non abbia precedenti, ma tante cose non le hanno…”, aggiunge. “Queste misure si aggiungono a quelle di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Oggi, con il via libera albis, il governo ha approvato “un altrodi sostegno per le famiglie, di protezione, soprattutto per le famiglie più vulnerabili, e di aiuto alle imprese”, una misura “di”. Così il premier Marioin conferenza stampa. “Voglio dire anche una cosa sul metodi: il testo è stato condiviso con le parti sociali e con i partiti di maggioranza e opposizione. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa condivisione, in particolare il ministro Franco che quest’anno e l’anno scorso ha prodotto 3-4 finanziarie. Un impegno del ministro e del Mef veramente straordinario, credo non abbia precedenti, ma tante cose non le hanno…”, aggiunge. “Queste misure si aggiungono a quelle di ...

