Decreto Aiuti bis, bonus da 5.650 euro per alcuni lavoratori: ecco chi potrà ottenerli (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Governo Draghi sta lavorando al Decreto Aiuti bis, che ha lo scopo di aiutare i cittadini alle prese con l’aumento del costo della vita in Italia. Sconti su bollette, sulle tasse sul lavoro ma anche la rivalutazione delle pensioni e il taglio delle accise sulla benzina saranno solo alcune delle novità dei prossimi mesi. Il Decreto Aiuti bis, oltre a introdurre un taglio generale del cuneo fiscale, istituisce anche un nuovo bonus solo per alcuni lavoratori: si tratta di 5.650 euro in più annui a testa. Vediamo chi può ottenerlo. Decreto Aiuti, chi guadagnerà 5.650 euro in più in busta paga Si tratta di un bonus annuale che riguarderà solamente una categoria specifica. Gli ... Leggi su tvzap (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Governo Draghi sta lavorando albis, che ha lo scopo di aiutare i cittadini alle prese con l’aumento del costo della vita in Italia. Sconti su bollette, sulle tasse sul lavoro ma anche la rivalutazione delle pensioni e il taglio delle accise sulla benzina saranno solo alcune delle novità dei prossimi mesi. Ilbis, oltre a introdurre un taglio generale del cuneo fiscale, istituisce anche un nuovosolo per: si tratta di 5.650in più annui a testa. Vediamo chi può ottenerlo., chi guadagnerà 5.650in più in busta paga Si tratta di unannuale che riguarderà solamente una categoria specifica. Gli ...

