Decreto Aiuti Bis: 100 euro in busta paga e pensioni rivalutate. Ossigeno per le bollette (Di giovedì 4 agosto 2022) Il ministro dell'Economia, Daniele Franco (69 anni) Roma, 4 agosto 2022 - Una sforbiciata aggiuntiva dell'1% alle tasse sul lavoro che scatta da luglio per i redditi sotto i 35mila euro: con un ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Il ministro dell'Economia, Daniele Franco (69 anni) Roma, 4 agosto 2022 - Una sforbiciata aggiuntiva dell'1% alle tasse sul lavoro che scatta da luglio per i redditi sotto i 35mila: con un ...

elenabonetti : Per sostenere le famiglie in questo tempo di difficoltà ho proposto per questo nuovo Decreto Aiuti di inserire tra… - LuigiGallo15 : ????Il #Superbonus introdotto dal MoVimento 5 Stelle ha consentito incassi pari al 30% dell'extragettito. Significa c… - Agenzia_Ansa : Sindacati all'attacco sul decreto aiuti bis. 'Poco più di un'elemosina', dice Pierpaolo Bombardieri. 'Non ci siamo,… - disinformate_it : RT @Corriere: Dl Aiuti bis, dalle pensioni più alte ai tagli a bollette e cuneo fiscale: ecco tutte le misure - CardelliAc : RT @ItaliaViva: Decreto Aiuti Bis, innalzata la soglia dei benefit aziendali detassati: la proposta di @marattin -