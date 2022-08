De Paola contro Mertens: “Parole innaturali, perché non è restato al Napoli?” (Di giovedì 4 agosto 2022) Paolo De Paola ha parlato dell’addio di Dries Mertens al Napoli, Parole che emozionanti che non colpiscono il giornalista. A Radio Marte De Paola descrive come “non naturali” le Parole utilizzate da Mertens nel video di saluto ai tifosi azzurri. Video che ha avuto grande successo sui social, con i supporters che si sono schierati nettamente dalla parte del talento belga ora vicinissimo alla firma con il Galatasaray. Addio Mertens: le Parole di De Paola Ecco quanto detto da De Paola ai microfoni di Radio Marte: “Cosa penso del video di saluto di Dries Mertens ai napoletani? Non mi sembrano Parole naturali: se davvero avesse voluto, avrebbe potuto accettare l’offerta del ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 4 agosto 2022) Paolo Deha parlato dell’addio di Driesalche emozionanti che non colpiscono il giornalista. A Radio Marte Dedescrive come “non naturali” leutilizzate danel video di saluto ai tifosi azzurri. Video che ha avuto grande successo sui social, con i supporters che si sono schierati nettamente dalla parte del talento belga ora vicinissimo alla firma con il Galatasaray. Addio: ledi DeEcco quanto detto da Deai microfoni di Radio Marte: “Cosa penso del video di saluto di Driesai napoletani? Non mi sembranonaturali: se davvero avesse voluto, avrebbe potuto accettare l’offerta del ...

